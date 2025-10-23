Franchi, che flop! Lavori in grande ritardo. Repubblica: “Tifosi pronti a prendere posizione in modo forte”

Situazione difficile relativa ai lavori del Franchi, il Comune di Firenze si è difeso: “Ha dovuto alzare bandiera bianca e ammettere il flop”. Perché di flop, realmente, si tratta. E adesso anche la cordialità verrà meno come gli accordi presi con il club. Fra i fattori si ricordano i tempi più lunghi per le strutture in acciaio, le difficoltà di installazione dei pali ad elica a causa della morfologia del terreno, più altre situazioni relative.

Oltre al malumore della Fiorentina, pure i tifosi hanno preso posizione e a questo punto potrebbero farlo ancora pure in maniera forte. Attualmente sono in corso i setti in calcestruzzo della elevazione di sostegno della Curva e prosegue il restauro del calcestruzzo dei telai nerviani. Parallelamente, anche il restauro della Torre di Maratona e la demolizione della vecchia palestra per procedere ai locali interrati. Lo riporta Repubblica.