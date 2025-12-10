Corriere Fiorentino: “Franchi? Mancano 60 milioni. Ipotesi lavori notturni e più operai per accelerare”

Fine dei lavori del primo lotto dell’ammodernamento del Franchi — con nuova curva Fiesole, Tribuna laterale adiacente e metà Maratona riqualificate e protette dalla copertura — entro il 30 aprile del 2027. È l’obiettivo illustrato ieri dalla sindaca Sara Funaro, in occasione della presentazione del cronoprogramma degli interventi (approvato dopo la terza variante ai cantieri dello scorso agosto). I restanti lavori, ha assicurato la sindaca, cominceranno immediatamente dopo: «Oggi non abbiamo il cronoprogramma del secondo lotto — spiega la prima cittadina (il progetto esecutivo deve essere ancora redatto e approvato) — ma confermiamo il termine entro il 2029: il Franchi sarà fruibile dalla stagione calcistica 2029-2030».

Per rispettare queste scadenze il Comune sta valutando la possibilità di effettuare alcuni lavori in orario notturno e incrementare gli operai impiegati. La stima dei costi per portare a termine tutta la ristrutturazione è di circa 265 milioni (ad inizio progetto erano 205), viste le risorse disponibili ne mancano circa 60: «La certezza è che in chiave candidatura per Euro 2032 entro il 31 luglio 2026 dobbiamo presentare progettazione e finanziamenti per completare i lavori del Franchi». Le strade per reperire questi soldi sono diverse (sostegno economico attraverso un project financing da parte della Fiorentina, mutui accesi da parte di Palazzo Vecchio, o finanziamenti da altre istituzioni), ma su questo tema la sindaca non si è sbottonata.

Tra febbraio e aprile 2027, oltre alle rifiniture, saranno effettuate le prove di funzionalità dello stadio che consentiranno di ottenere i nulla osta necessari per aprire al pubblico. Finito il primo lotto partiranno le opere per il secondo e ultimo. Manca il progetto esecutivo, ma c’è già un cronoprogramma di massima. Il cantiere attuale si ribalterà e il cuore dell’intervento sarà la curva Ferrovia. Oggi infine è previsto un sopralluogo in una seduta congiunta delle commissioni Infrastrutture e Sport. Lo riporta il Corriere Fiorentino.