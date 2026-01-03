Ceccarini rivela: "La Fiorentina ha sondato Dominguez del Bologna, l'interesse è concreto"

Il direttore di Tuttomercato Web Niccolò Ceccarini nel corso della puntata di Extra Viola in onda su RTV38 e RadioFirenzeViola ha parlato del mercato della Fiorentina. Secondo il giornalista dopo l'ar...

Il direttore di Tuttomercato Web Niccolò Ceccarini nel corso della puntata di Extra Viola in onda su RTV38 e RadioFirenzeViola ha parlato del mercato della Fiorentina. Secondo il giornalista dopo l'arrivo di Solomon potrebbe arrivare un altro esterno. Si tratta del calciatore del Bologna Benjamin Dominguez per cui è stato fatto un sondaggio. L'interesse del club viola è concreto ma in ogni caso il Bologna prima di pensare ad una sua cessione dovrebbe prima trovare un sostituto