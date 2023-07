Nazione: “Dominguez? Fiorentina gradita se c’è l’Europa. Il Bologna chiede minimo 20 milioni”

Una volta chiusa l’operazione Amrabat, la Fiorentina proverà a stringere i tempi per arrivare a Nicola Dominguez, centrale di centrocampo del Bologna. All’occorrenza l’argentino può sempre giostare anche da mediano, ma questi sono aspetti tattici che, eventualmente, spetteranno a Italiano. In un primo momento sembrava che il classe ’98 originario di Haedo fosse nel mirino di squadre della Premier; fino ad oggi però nessuno ha manifestato vero interesse per il gioiellino del Bologna. Si dice che la destinazione Fiorentina sia gradita dal giocatore soprattutto se dovesse arrivare la riammissione del club viola alla Conference League. Decisione attesa entro fine settimana. Insomma, non c’è fretta e soprattutto bisognerà aprire una trattativa che si preannuncia su di una base di 20 milioni. Lo scrive La Nazione.

