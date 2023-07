Corriere dello Sport: “Milan su Cabral, la Fiorentina vuole 20 milioni. Presto nuovi contatti”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Milan sta pensando dopo Okafor, di regalare una vera punta a Pioli. I rossoneri gradirebbero Arthur Cabral, le voci nate in Brasile stanno rispuntando con forza, in caso di trattativa ciò permetterebbe alla Fiorentina di alzare il tiro rispetto a Mbala Nzola che oggi è l’obittivo numero uno.

Si parla di contatti tra le due parti avviati già a giugno visto che Jovic è più difficile da vendere rispetto al brasiliano. La Fiorentina ha fissato a 20 milioni il prezzo ma si parla anche di cifre a ribasso. Nei prossimi giorni nuovi contatti.

