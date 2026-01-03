Italiano su Dominguez: “Adesso sta giocando di più, se si rispettano le scelte non si creano problemi”

Giornata di conferenza stampa in casa Bologna per Vincenzo Italiano.

L’allenatore del club emiliano ha risposto anche ai rumors che riguardano il suo esterno argentino Benjamin Dominguez accostato nelle ultime ore alla sua ex squadra, la Fiorentina.

Su Dominguez:

“Sta dando il suo contributo. Credo che nel momento in cui si capiscono e di rispettano le scelte non si creano problemi, anzi, come dico sempre ai ragazzi ‘Dobbiamo crearli agli altri’. Ripeto, quando c’è armonia e fiducia in quello che si fa…Dominguez sta trovando un po’ più spazio rispetto a un mese fa, anche lui come gli altri si è un po’ inceppato a livello realizzativo, ma continuando a creare, lui insieme agli altri riusciranno a sbloccarsi”.