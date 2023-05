TMW, Fiorentina vuole Dominguez del Bologna, ci sarà da rifare il centrocampo se dice addio Amrabat

Nella giornata di ieri l’ad del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato del futuro di due che sono diventati dei veri e propri uomini cardine del progetto dei rossoblù. Si tratta di Riccardo Orsolini e di Nicolas Dominguez.

“Stiamo aspettando per entrambi un nuovo incontro con i loro agenti. Le nostre offerte le abbiamo fatte, abbiamo proposto un rinnovo contrattuale sui livelli massimi che il Bologna oggi si può consentire. Abbiamo fissato un tetto oltre il quale non vogliamo andare, loro lo sanno e credo alla fine per continuare insieme ci voglia la volontà di tutte le parti. Loro ce la stanno mettendo venendo intorno alle nostre richieste. C’è ancora un po’ di distanza, vedremo se questa distanza può essere colmata nel prossimo mese”.

Concentrandoci su Dominguez, il centrocampista argentino resta uno dei più richiesti in Italia. Classe ’98 di Haedo, è arrivato in Emilia dal Velez Sarsfield ma adesso ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024. Come dire: siamo ai giorni del dentro o fuori, o rinnova o può lasciare la formazione allenata da Thiago Motta. Sul giocatore c’è, già da gennaio come abbiamo raccontato su queste colonne, la corte della Fiorentina. I viola lo ritengono uno dei possibili protagonisti del futuro centrocampo anche in ottica di una (molto) probabile cessione di Sofyan Amrabat. Occhio, però: su Dominguez ci sono anche formazioni spagnole di prima fascia che avrebbero già sondato il terreno con l’entourage. Lo riporta TMW

