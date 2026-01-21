Italiano toglie dal mercato Dominguez: “Rimarrà con noi, abbiamo un bellissimo rapporto”

A margine della conferenza stampa di vigilia del match di Europa League contro il Celtic, Vincenzo Italiano si è concesso un commento anche sul calciatore Benjamin Dominguez.

L’attaccante esterno argentino è al centro di diversi rumors di mercato e dopo l’interessamento della Fiorentina, sembrava vicino al Mallorca ma l’allenatore siciliano è stato categorico davanti ai giornalisti presenti:

“Dominguez rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall’inizio o da subentrato“.