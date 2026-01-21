22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:47

News

Italiano toglie dal mercato Dominguez: “Rimarrà con noi, abbiamo un bellissimo rapporto”

Redazione

21 Gennaio · 22:14

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 22:14

DominguezItaliano

Si spengono le possibilità di vedere a Firenze Benjamin Dominguez, trattenuto a Bologna dal proprio allenatore Vincenzo Italiano

A margine della conferenza stampa di vigilia del match di Europa League contro il Celtic, Vincenzo Italiano si è concesso un commento anche sul calciatore Benjamin Dominguez.

L’attaccante esterno argentino è al centro di diversi rumors di mercato e dopo l’interessamento della Fiorentina, sembrava vicino al Mallorca ma l’allenatore siciliano è stato categorico davanti ai giornalisti presenti:

“Dominguez rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall’inizio o da subentrato“.

