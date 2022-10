Pradè e Barone a Bologna per Dominguez. A giugno ci fu sondaggio, pochi margini per gennaio

Ha suscitato interesse nell’ambiente viola la presenza di Daniele Pradè e Joe Barone a Bologna allo stadio Dall’Ara per Bologna-Sampdoria. Il direttore sportivo della Fiorentina, insieme con il direttore generale stanno osservando il centrocampista rossoblù Nicolas Dominguez, nazionale argentino classe 1998 con il contratto in scadenza nel 2024.

Lo scorso giugno c’era stata richiesta informazioni da parte di Pradè verso Sartori, ds rossoblù, ma non si andò oltre questo puorpalrer nonostante l’alto gradimento viola. Adesso la Fiorentina vorrebbe riprovarci ma da Bologna fanno sapere che per gennaio il ragazzo non è in vendita e dunque l’obiettivo potrebbe essere quello di prenotarlo per il prossimo giugno.

