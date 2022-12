Da Bologna, Stretta finale per il rinnovo di Dominguez: se non firma Fiorentina pronta ad inserirsi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo mese potrebbe essere quello decisivo per arrivare all’accordo del contratto di Nicolas Dominguez in scadenza nel 2024. Il Bologna mette le mani avanti anche se al momento non ci sarebbero problemi, ma in caso di avance da qualche big lo scenario potrebbe cambiare.

Si parla di incontro tra le parti già a metà gennaio per mettere la parola fine su una lunga trattativa di rinnovo: Dominguez, però, vorrebbe da tempo cambiare aria anche se il suo desiderio sarebbe quello di trasferirsi solo in caso di approdo in un top club europeo. La Fiorentina, come molti altri club in Italia, rimane vigile sulla situazione del calciatore argentino, dopo che il suo nome è stato accostato alla società gigliata nel corso delle passate sessioni di mercato, e potrebbe esserci un ritorno di fiamma se non dovesse avvenire la firma sul rinnovo di contratto con il Bologna.

