Da Bologna: slitta il rinnovo di Dominguez, incontro a metà novembre. Fiorentina alla finestra

Slitta il rinnovo di Nicolas Dominguez con il Bologna. Stando quanto riferito da Il Resto del Carlino, il centrocampista argentino è in scadenza nel giugno del 2024 e il suo prolungamento del contratto sembrerebbe essere una priorità per i rossoblù. L’incontro definitivo sarebbe fissato per novembre, ma intanto molte squadre lo starebbero tenendo d’occhio in vista della prossima stagione, tra cui la Fiorentina.

