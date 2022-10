De Paul non è più intoccabile per Simeone, potrebbe tornare in Italia già a Gennaio

Non procede a gonfie vele, per ora, l’esperienza di Rodrigo De Paul con la maglia dell’Atletico Madrid. Il centrocampista argentino non è per nulla al centro del progetto tecnico di Simeone, e per questo non è da escludere che possa essere ceduto, già a gennaio, per ritagliarsi un maggiore minutaggio sebbene sia comunque molto difficile che non riesca a figurare nella lista dei 23 convocati da Scaloni per il mondiale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si apprende, De Paul potrebbe tornare in Italia a vestire di bianconero, non più a Udine, ma a Torino. Cherubini potrebbe mettere sul piatto i 35 milioni di euro richiesti dagli spagnoli, una cifra ovviamente proibitiva per le casse della Fiorentina, in passato interessata all’ex Udinese.

ALLA FIORENTINA AVREBBE GIOCATO TITOLARE, NELL’INTER NON GIOCA NEMMENO QUANDO NON C’E’ BROZOVIC