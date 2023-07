Nazione: “Fenerbahce su Dominguez, la Fiorentina lo vuole e prova ad inserirsi per strapparlo al Bologna”

Lo abbiamo già accennato. La Fiorentina ci sta provando concretamente. I sondaggi di inizio estate si sono trasformati in una proposta ufficiale. E’ Nico Dominguez il centrocampista che vogliono i dirigenti viola per completare la linea mediana. D’accordo Arthur, ma serve qualcosa in più in quella zona di campo. E Dominguez è un centrocampista moderno col contratto in scadenza nel 2024. Aspetto di non poco conto, perché ormai si è capito che il rinnovo non arriverà. Il Bologna ha resistito fino ad oggi, continuando a chiedere a tutti 15 milioni. Adesso ha capito che dovrà accontentarsi anche di qualcosa in meno. Il Fenerbahce è arrivato a 13 milioni, bonus compresi, ed intorno a quella cifra si può chiudere. Dominguez sarà con la squadra in Olanda ma per lui e per i dirigenti rossoblù saranno anche giorni di riflessione. Lo scrive La Nazione.