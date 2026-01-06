Corriere dello Sport: “Il Bologna cede Dominguez. L’argentino piace alla Fiorentina”

L’idea della Fiorentina è di insistere sul 4-3-2-1, puntando sugli esterni. Quindi all’arrivo di Solomon si aggiungerebbe quello di un altro giocatore da schierare sulla fascia. Da tenere presente Jeremie Boga che ha chiesto la cessione al Nizza, ma pure Benjamin Dominguez del Bologna. Quello dell’argentino è un profilo gradito alla Fiorentina, peraltro il ragazzo vorrebbe scendere in campo più continuativamente di quanto fatto in rossoblù. Si può fare a fronte dell’offerta giusta: il classe 2003 è uno dei calciatori considerati cedibili dal Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.