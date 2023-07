Secondo La Nazione oggi in edicola,la Fiorentina è ai dettagli per il prestito di Arthur Melo dalla Juventus, da stabilire solo quale sarà l’ingaggio definitivo da dividersi. Una trattativa che però non ha spento l’interesse dei viola nei confronti di Nicolas Dominguez, che piace ed è oggetto del pressing sul Bologna.

