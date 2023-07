Pedullà rivela: “La Juventus per Arthur chiede alla Fiorentina di pagare più ingaggio, non solo il 30%”

Non un incontro, ma un contatto telefonico oggi tra Juve e Fiorentina per parlare di Arthur. La promessa è che i viola vogliono chiudere per soddisfare una richiesta di Italiano, ma potrebbe non essere l’unico centrocampista. La Juve ha chiesto di partecipare oltre il 30-35% come vorrebbe la Fiorentina, in modo da coprire più di 2 milioni rispetto ai 5,5 milioni di ingaggio più bonus. La Fiorentina vorrebbe mettere la differenza in bonus legati alle presenze e al rendimento, poi bisogna trovare un’intesa sulla cifra del riscatto. Ma siamo sulla strada giusta per trovare la completa quadratura. Lo scrive Alfredo Pedullà

