Italiano: “Amrabat situazione borderline, vediamo in che condizione mentale sarà. Vogliamo Arthur”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport direttamente dal Viola Park, sede del ritiro, queste le parole registrate da TMW: “Ripartiamo dopo una meritata pausa dopo un percorso incredibile. Abbiamo avuto la gioia di giocare due finali, purtroppo finite male, ma ripartiamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Questo centro sportivo è straordinario, la temperatura ci stra dando una mano e stiamo lavorando bene”.

Il ritiro le sta piacendo?

“Sì, volevamo farlo qui tutti e la società ha fatto i salti mortali. È tutto a posto, abbiamo tutto per poter lavorare nel migliore dei modi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo”.

Cosa manca alla Fiorentina sul mercato?

“La stagione scorsa ha dato tantissimo a tutti in termini di esperienza e conoscenza soprattutto per il percorso europeo. La crescita c’è stata, poi si può sempre migliorare, dall’allenatore al calciatore. Possiamo intervenire su alcune situazioni, Parisi e Sabiri sono ottimi acquisti. Manca ancora tanto alla fine del mercato e vedremo come migliorare questa squadra”.

Jovic come lo ha ritrovato?

“Tutti i ragazzi si sono presentati bene. I test fisici che abbiamo fatto sono stati ottimi, uno di questi è anche Jovic, che sta facendo quello che gli viene chiesto. Ora conosce l’ambiente da un anno, tutto è diverso e spero che il ritiro lo faccia entrare in forma il prima possibile. Penso che possa dare il suo contributo con il sorriso”.

C’è stato un momento in cui ha pensato di lasciare la Fiorentina?

“No, dopo la finale di Praga eravamo delusi e amareggiati viste le due sconfitte che avevano rovinato quello che avevamo costruito. Non vedevo l’ora di parlare con la società e quando ho chiesto al presidente Commisso se mi voleva ancora ho capito che potevamo lavorare con grande unione e forza per migliorare questa squadra. Vogliamo confermare quello che abbiamo fatto l’anno scorso e la società, con i direttori, si sta muovendo bene per migliorare questa squadra”.

Come si gestisce un Amrabat sul mercato?

“Era capitato anche il primo anno che sono arrivato, quando c’erano situazioni borderline. Quando arriverà vedremo in che condizione mentale sarà. Qui ha la stima di tutti, vedremo con il ragazzo, ma tutti arrivano con la voglia di lavorare. Il mercato ha comunque dinamiche imprevedibili”.

Parisi ha fatto tanta gavetta come lei, cosa può portare?

“Io e lui abbiamo fatto un percorso identico, siamo partiti dal basso con grande fatica, ottenendo grandi risultati. È un profewssionista esemplare, ha voglia di lavorare e arriva in una squadra che ottiene risultati importanti. Ha dimostrato il suo valore, l’ho visto carico e con la voglia di apprendere cose nuove. Abbiamo aggiunto qualità, ha grande dinamismo ed è forte nell’uno contro uno”.

Le piace Arthur?

“Si è parlato di questa situazione, non lo nascondiamo. Il ragazzo piace a tutti e vedremo. Il mercato, come ho detto prima, è troppo strano. È un ragazzo forte, un calciatore di grande livello e vedremo cosa succederà”.

