La Fiorentina ha chiesto Dominguez al Bologna. Operazione difficile a gennaio, più facile a giugno

Era l’8 ottobre e Daniele Pradè e Joe Barone furono avvistati sugli spalti dello stadio Dall’Ara di Bologna per vedere la partita contro la Sampdoria, nel mirino c’era il centrocampista Nicolas Dominguez, classe 1998, argentino, grande amico di Nico Gonzalez (con il quale ha vinto la Copa America) e giocatore di qualità che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo viola, dalle posizioni più avanzate a quello più arretrate.

Nei giorni scorsi la Fiorentina ha chiesto il giocatore al Bologna, Dominguez non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2024, dunque con scadenza fra un anno e mezzo e sarebbe molto interessato ad un possibile trasferimento a Firenze. Il calciatore poche ore fa ha dichiarato di essere disposto a rinnovare il contratto ma non ha nemmeno nascosto la volontà di cambiare club in caso di passo in avanti per la sua carriera. Insomma una situazione ancora sospesa.

Il Bologna però, almeno per il momento, non ha intenzione di venderlo. Operazione difficile nel mercato di gennaio mentre sarebbe molto più facile farla a giugno, anche considerato che Dominguez, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, sarebbe a soli 12 mesi dalla scadenza ed anche i rossoblù avrebbero tutto il tempo per ridisegnare il centrocampo di Thiago Motta.