Dominguez va al Nottingham. Il Bologna incassa 15 milioni per il centrocampista in scadenza di contratto

Arriva il semaforo verde per il trasferimento di Nicolas Dominguez dal Bologna al Nottingham Forest. Il centrocampista classe ’98, infatti, saluta i rossoblù e la Serie A, per una nuova avventura in Premier League: accordi trovati fra tutte le parti e fumata bianca nell’operazione. Dominguez si trasferisce a titolo definitivo per 15 milioni di euro, al calciatore – che domani sarà a Nottingham – pronto un contratto fino al 2028. Lo riporta TMW

