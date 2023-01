Dominguez esclude Fiorentina dal suo futuro: “Sto bene a Bologna, vado via solo per club da scudetto”

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Nico Dominguez, centrocampista classe 1998 del Bologna, ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto con il club felsineo: “Stanno parlando, il Bologna sa che voglio rimanere. Non c’è nessun problema, non voglio andare via. Adesso si può parlare anche per videochiamata, non c’è bisogno che il mio procuratore venga qui. I tempi si possono accorciare. Comunque il mio agente verrà. Dopo l’Atalanta o l’Udinese, non so. Ogni momento è buono. La volontà di chiudere c’è, ma dobbiamo arrivare a un punto. Loro devono essere soddisfatti. E anche io. Le sirene di mercato? Se arrivasse una proposta di un club da scudetto uno potrebbe fare delle valutazioni. Ma non adesso.” A riportarlo è TMW.

