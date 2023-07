Scrive La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina segue Nico Dominguez da tempo. Il suo contratto scade nel 2024, ma il Bologna continua a chiedere 15 milioni. La Fiorentina prima di provare a prenderlo dovrebbe liberare un posto. L’indiziato maggiore sembra essere Alfred Duncan. Concorrenza Roma per l’argentino, ma Arthur non preclude altri acquisti.

LEGGI ANCHE, OGGI L’INCONTRO