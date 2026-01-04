Conferme su Dominguez. Nazione: “È in uscita dal Bologna”

La giornata di ieri è stata quella delle prime conferme su Dominguez, esterno offensivo in uscita dal Bologna. Folta la concorrenza per Boga, la Fiorentina continua a cercare anche elementi offensivi. Lo scrive La Nazione.
4 Gennaio · 09:59
