4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:44

Conferme su Dominguez. Nazione: “È in uscita dal Bologna”

4 Gennaio · 09:59

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 09:59

BolognaDominguezFiorentina

di

Fiorentina interessata all'esterno del Bologna

La giornata di ieri è stata quella delle prime conferme su Dominguez, esterno offensivo in uscita dal Bologna. Folta la concorrenza per Boga, la Fiorentina continua a cercare anche elementi offensivi. Lo scrive La Nazione.

