Fiorentina apre trattativa col Bologna per Dominguez. Offerti 7 milioni + Kouamè. Sartori vuole 15 cash

La Fiorentina ha ufficialmente aperto la trattativa con il Bologna per Dominguez, centrocampista classe 1998 argentino in scadenza di contratto con la società rossoblù a giugno del 2024. La società viola ha offerto 7 milioni più il cartellino di Kouamé per avvicinarsi alla valutazione di 15 milioni che il Bologna dà al suo giocatore. La posizione di Sartori è però chiara, vuole cash anche se complessivamente l’offerta viola si avvicina a questo prezzo. Dominguez ha rifiutato il Fenerbahce, non vuole trasferirsi in Turchia. Sullo sfondo anche il Milan ma la Fiorentina prova a spingere.

LE ULTIME DI PEDULLÀ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA