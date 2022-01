Nazione, Nicolas Dominguez è l’ultima idea della Fiorentina: colpo in prospettiva? 

Sono due le idee per la Fiorentina. Dopo aver ceduto alla Juventus Vlahovic e acquistato il sostituto Cabral, i viola stanno lavorando per due colpi in prospettiva. Il primo è quello di Nicolas Dominguez, centrocampista classe 1998 del Bologna, mentre il secondo è Augustin Alvarez, attaccante 2001 del Penarol. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CURVA FIESOLE ATTACCA: “COMMISSO HAI PERSO LA FACCIA, PERCHÈ HAI DATO IL PERMESSO A JOE BARONE?”