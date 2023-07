Gazzetta: “Non solo Fiorentina su Dominguez. La Roma piomba sul centrocampista del Bologna”

Non solo Sabitzer e Renato Sanches. Tra gli obiettivi di mercato della Roma per rinforzare il centrocampo c’è anche Nicolas Dominguez del Bologna. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto sarebbe tentato dall’ipotesi di acquistare l’argentino, in scadenza nel 2024 e perciò accessibile ad un prezzo contenuto, intorno ai 12 milioni di euro. Il classe ’98 percepisce al Bologna uno stipendio di circa un milione di euro.

L’AGENTE DI PARISI E BIRAGHI PARLA DELL’OPERAZIONE FATTA CON LA FIORENTINA