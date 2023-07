Gazzetta: “La Fiorentina ha scelto Dominguez, il Bologna chiede 12-15 milioni. C’è concorrenza”

La Fiorentina ha scelto Dominguez come rinforzo, e sembra pronta a rilanciare con un’offerta al Bologna. Oltre all’acquisizione di Sabiri, la Fiorentina abbia in mente l’idea di sostituire Amrabat: da almeno un anno e mezzo, Joe Barone ha puntato gli occhi su Nicolas Dominguez che non rinnova il contratto col Bologna attualmente in essere fino al 2024. L’idea di prolungamento da parte del giocatore per ora non c’è, Motta non vorrebbe mai vederlo partire a tal punto che il Bologna ha ipotizzato due grosse cessioni (Orsolini e Barrow) pur di tenerlo e far felice il tecnico. Ma per ora di offerte vere non ne sono arrivate e l’argentino – vero tuttocampista – è seguito proprio dalla Fiorentina oltre che da Milan, Roma e Fenerbahçe. Il Bologna chiede fra i 12 e i 15 milioni.

