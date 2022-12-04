Gazzetta, il Bologna non apre all’addio di Dominguez anche se alla Fiorentina piace. No possibilità
La Fiorentina porterebbe volentieri in viola Dominguez
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2022 10:09
Valutazioni in corso per Maleh, poco utilizzato nelle ultime settimane prima del break ed entrato nei radar del Bologna. Dove gioca Nicolàs Dominguez che la Fiorentina porterebbe volentieri anche subito a Firenze: ma non ci sono (e non ci saranno) aperture o possibilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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