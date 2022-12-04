Gazzetta, il Bologna non apre all’addio di Dominguez anche se alla Fiorentina piace. No possibilità 

La Fiorentina porterebbe volentieri in viola Dominguez

Valutazioni in corso per Maleh, poco utilizzato nelle ultime settimane prima del break ed entrato nei radar del Bologna. Dove gioca Nicolàs Dominguez che la Fiorentina porterebbe volentieri anche subito a Firenze: ma non ci sono (e non ci saranno) aperture o possibilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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