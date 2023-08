Nazione, Fiorentina inarrestabile, prima via Amrabat poi all-in su Dominguez del Bologna

Ed il pensiero corre veloce a Sofyan Amrabat, ancora in attesa come la Fiorentina di una proposta concreta non inferiore ai 25 milioni di euro. Da Manchester, sponda United, hanno in mano l’accordo con il centrocampista, ma manca ancora l’offerta che strappi l’ok a Rocco Commisso. L’alternativa a Sofyan potrebbe essere già pronta: la Fiorentina continua a tenere in caldo Dominguez del Bologna, ma è chiaro che prima si debba sbloccare la cessione di Amrabat. Lo scrive La Nazione.

