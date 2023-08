Tappe per Beltran alla Fiorentina: stanotte gioca, poi definiscono trattativa. Tra giovedì e venerdì a Firenze

Lucas Beltran, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo centravanti della Fiorentina. Il centravanti argentino classe 2001, in forza al River Plate è stata la scelta della società viola per l’attacco, la svolta c’è stata domenica quando il club argentino ha aperto alle condizioni della squadra mercato viola. Come scritto già domenica sera (CLICCA QUI PER LEGGERE) la Fiorentina conta di chiudere e definire definitivamente la trattativa tra mercoledi e giovedi. In questo momento dunque, non è ancora completamente fatta. Per questo motivo il ragazzo giocherà questa notte, alle ore 2, la gara tra River Plate e Internacional di Copa Libertadores. Successivamente verrà definito il trasferimento con la documentazione necessaria e solo allora verrà organizzato il viaggio di Beltran verso Firenze che a questo punto dovrebbe arrivare in Italia tra giovedì e venerdì.