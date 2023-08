Nazione, Cabral via, Jovic anche? Contatti con la Stella Rossa ma la permanenza non va esclusa

Detto dell’ormai imminente addio di Cabral, resta da capire il futuro di Luka Jovic. Intorno al serbo continuano a registrarsi rumors dalla Turchia e soprattutto dalla Stella Rossa, club nel quale Luka ha mosso i primi passi come calciatore facendosi conoscere all’Europa intera. Il club serbo culla il sogno del grande ritorno e starebbe cercando il modo di intavolare una trattativa con la Fiorentina e con Fali Ramadani, dodici mesi fa vero artefice dell’approdo in viola. Da non escludere, in ogni caso, la permanenza agli ordini di Italiano. Lo scrive La Nazione.

