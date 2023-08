Corriere Fiorentino, 25 milioni offerti per Beltran ma niente pagamento della clausola, così si punta alla dilazione

Scrive il Corriere Fiorentino, prima con Infantino e poi con Beltran abbiamo capito che i rapporti tra le squadre sono fondamentali, così come Nicolas Burdisso nella chiusura delle trattative. La Fiorentina per Beltran ha offerto 25 milioni, stessa cifra della clausola che non verrà pagata. Il motivo? Mantenere i rapporti e poter dilazionare il pagamento.

