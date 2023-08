AD Bologna su Dominguez: “Gli abbiamo fatto un’offerta da capitano, aspettiamo sua risposta”

I rinnovi per Dominguez e Orsolini? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna che nel corso della presentazione del nuovo attaccante Dan Ndoye ha risposto così: “Abbiamo fatto una nuova proposta per Nico, una proposta importante da capitano del Bologna, aspettiamo la sua risposta. Vogliamo tenerlo qui con noi perché è un giocatore con ancora delle prospettive importanti”. Lo riporta TMW.

