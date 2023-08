TMW, Sassuolo non ha tolto Berardi dal mercato ma chiede 30 milioni senza contropartite

Nella giornata di oggi è scoppiato ufficialmente il caso Domenico Berardi in casa Sassuolo, con il giocatore che attende novità dal mercato e che per il momento si allena a parte, insieme agli esuberi che aspettano di capire cosa ne sarà del loro futuro in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club neroverde non ha tolto dal mercato il numero 10 ma lo cederà alle condizioni che riterrà più opportune, con il rischio di andare allo scontro nell’ultima settimana di calciomercato che è comunque possibile.

Nodo richiesta. Al momento il problema maggiore nella trattativa tra Sassuolo e Juventus, che ancora non è infatti neanche iniziata, riguarda la richiesta del club neroverde, che per lasciar partire l’esterno italiano vuole 30 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il nodo è proprio questo: la Juve non può arrivare a questa cifra senza l’inserimento di un giocatore, con i nomi di Soule e Iling-Junior che sono quelli più accreditati per far abbassare il costo del cartellino. L’apertura del Sassuolo però, almeno per il momento non c’è stata e per questo motivo le parti non si sono ancora sedute al tavolo per trattare.

Berardi vuole la Juve. In tutto questo la volontà del giocatore è nota ormai da tempo. A 29 anni il calciatore ha scelto di lasciare il club che lo ha lanciato e consacrato per iniziare una nuova avventura in bianconero, e tra Berardi e la Juventus l’accordo è già stato trovato, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Per il momento tutto però è in una fase di stallo, in attesa che possa sbloccarsi qualcosa per non rovinare un rapporto, quello tra lo stesso Berardi e il Sassuolo, che non merita certo un epilogo di questo tipo

