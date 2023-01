TMW, Dominguez è il grande obiettivo della Fiorentina: il Bologna alza il muro per gennaio

Scrive TMW, la Fiorentina, tra le altre cose, cerca rinforzi a centrocampo per gennaio in vista delle uscite che seguiranno quella di Maleh, volato nelle scorse ore a Lecce. Il grande pallino di dirigenza e allenatore si chiama Nicolas Dominguez, ma il Bologna – proprietario del cartellino – non è disposto a lasciarlo partire già a gennaio e fa muro nonostante sia calato il silenzio sul tema del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. Ai rossoblu contestualmente piacciono anche Szymon Zurkowski e Aleksa Terzic ma non sembrano intenzionati a inserirli nella trattativa: se il primo è cedibile, ma vorrebbe tornare all’Empoli, sul secondo è la Fiorentina ad opporsi alla cessione singola, senza la sicurezza di avere già un sostituto.

