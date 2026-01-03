Nazione rivela: “Dominguez è stato proposto alla Fiorentina. Con Italiano al Bologna non trova spazio”

Archiviato l’affare Solomon con il Tottenham, la Fiorentina lavora senza sosta per rivoluzionare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. La prima richiesta era senza dubbio quella dell’esterno offensivo, ma avvicendamenti ci saranno in tutti i reparti. E non è nemmeno da escludere che nel corso del mercato si scelga di prendere un altro elemento capace di giocare sulle corsie esterne. Nelle ultime ore una telefonata c’è stata sul conto di Benjamín Domínguez, che ha perso quota nelle gerarchie di Italiano al Bologna. Cambierà squadra a gennaio ed è stato proposto anche alla Fiorentina. Sullo sfondo resta sempre Boga , accostato a mezza Serie A. In ogni caso l’emergenza è stata tamponata con Solomon, vedremo poi eventuali sviluppi nel ruolo. Lo riporta La Nazione.