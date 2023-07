Nazione, Fiorentina su Dominguez ma il Fenerbahce offre di più: la palla ora è nelle mani dell’argentino

Non si è smesso di tenere rapporti vivi con il Bologna. Nicolas Dominguez è il pezzo pregiato e la Fiorentina, dopo aver formulato un’offerta, sta aspettando le valutazioni del club rossoblù, ma soprattutto del giocatore sul quale si sono anche il Fenerbahce, oltre al Milan, più staccato in questo caso. Sicuramente il centrocampista argentino lascerà il club rossoblù entro la fine di agosto, come ha lasciato intendere il suo manager che non si è certo sbilanciato. L’unico aspetto era legato alla possibilità di partecipare alle competizioni europee; in questo senso anche la Fiorentina ha le carte in regola. Lo scrive La Nazione.

