Baldanzi? Nazione svela: “Il preferito è Dominguez ma tutto dipende dalle condizioni di Bernardeschi”

Nel reparto offensivo i prossimi giorni saranno utili per capire la fattibilità dell’operazione Baldanzi (slegata eventualmente a Gudmundsson , considerato di fatto incedibile, come Fazzini, salvo sorprese), anche se il preferito sembra essere Dominguez , in uscita dal Bologna. Ma la sua posizione è in parallelo con le condizioni di Bernardeschi. Se l’ex viola dovesse recuperare verso fine mese, probabile che Dominguez possa alla fine essere ceduto e i viola ci sono. Da tenere sempre in considerazione anche Ngonge. Lo scrive La Nazione.