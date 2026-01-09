9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:19

Baldanzi? Nazione svela: “Il preferito è Dominguez ma tutto dipende dalle condizioni di Bernardeschi”

Redazione

9 Gennaio · 09:54

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 09:54

BolognaDominguezFiorentina

Dominguez dovrebbe essere in uscita dal Bologna

Nel reparto offensivo i prossimi giorni saranno utili per capire la fattibilità dell’operazione Baldanzi (slegata eventualmente a Gudmundsson , considerato di fatto incedibile, come Fazzini, salvo sorprese), anche se il preferito sembra essere Dominguez , in uscita dal Bologna. Ma la sua posizione è in parallelo con le condizioni di Bernardeschi. Se l’ex viola dovesse recuperare verso fine mese, probabile che Dominguez possa alla fine essere ceduto e i viola ci sono. Da tenere sempre in considerazione anche Ngonge. Lo scrive La Nazione.

