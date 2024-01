Continua il momento da dimenticare per Amrabat: Marocco eliminato dal Sudafrica

Il momento negativo per Sofyan Amrabat continua e dopo una stagione molto complicata tra le fila del Manchester United, si aggiunge stasera la delusione con la sua nazionale. Infatti il Marocco, data tra le favorite per la vittoria del torneo soprattutto dopo l’exploit dell’ultimo mondiale, è uscito contro il Sudafrica in una sfida molto difficile per la nazionale nordafricana.

In avvio di secondo tempo il Sudafrica è andato in vantaggio per poi chiudersi in difesa del risultato poi arrotondato dal contropiede finale, in aggiunta si registra l’errore dell’ex Inter Hakimi per rendere un vero incubo la serata per gli uomini di Regragui, è quanto viene riportato da Cronache di Spogliatoio .

Proprio oggi che esce la notizia di un possibile ritorno in viola…