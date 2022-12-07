La Gazzetta esalta Amrabat: “Il Marocco va dove dice lui. Il migliore della Serie A in Qatar”
Amrabat dalla prima partita è il perno del centrocampo del Marocco
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 09:35
La gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia le prestazioni di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina a Qatar 2022: “Il perno del Marocco dalla prima partita: i rossi, in mezzo al campo, vanno dove dice lui. In rapporto alle attese, il migliore”.
LEGGI ANCHE, RENZI ATTACCA: “PER ME È UNA VERGOGNA FARE LO STADIO DELLA FIORENTINA CON I SOLDI DEL PNRR”
https://www.labaroviola.com/renzi-attacca-per-me-e-una-vergogna-fare-lo-stadio-della-fiorentina-con-i-soldi-del-pnrr/194965/