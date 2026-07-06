TuttoSport riporta: "Anche la Fiorentina su Ounahi, ma la concorrenza estera rimane altissima"

Il giocatore marocchino ha attirato gli interessi di tanti club europei

Azzedine Ounahi si prende la scena in Marocco: la sua doppietta contro il Canada ha trascinato la nazionale ai quarti di finale dei Mondiali, dove sfiderà la Francia. Le sue prestazioni lo hanno messo al centro dei riflettori anche in ottica trasferimenti, dato che a meno di un anno fa risale il suo accordo fino al 2030 con il Girona. La sua permanenza nella seconda divisione spagnola è però da escludere, nonostante il club catalano sia controllato dalla galassia del City Football Group. La decisione sul suo domani spetterà infatti a Enzo Maresca, attuale guida tecnica dei Citizens, che dovrà stabilire se aggregarlo alla rosa del Manchester City, girarlo a titolo temporaneo o valutarne la cessione a titolo definitivo. Le pretendenti comunque non mancano: stando a quanto riferito da Tuttosport, sul ragazzo ci sono gli occhi di Brighton, Real Sociedad, Betis, Celta Vigo e Atlético Madrid, oltre agli interessi italiani di Fiorentina e Genoa. L'ingaggio di Ounahi si aggira sugli 1,1 milioni di euro netti a stagione, a fronte di una clausola rescissoria fissata a 25 milioni, ma il club proprietario del cartellino potrebbe comunque lasciarlo andare davanti a un'offerta congrua vicina ai 20 milioni di euro.