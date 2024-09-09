Richardson titolare al posto di Amrabat, per lui un'ora di gioco nella vittoria del Marocco
Il centrocampista classe 2002 della Fiorentina viene preferito dall'inizio all'ex viola Sofyan Amrabat. Per lui una buona prestazione
Il centrocampista della Fiorentina Amir Richardson è partito titolare col suo Marocco nella gara di qualificazioni al Mondiale del 2026 contro il Lesotho. Quasi un'ora di gioco per lui, preferito dall'inizio all'ex viola Amrabat. Una sfida più difficile del previsto per i marocchini solo in pieno recupero hanno portato a casa l'intera posta grazie ad un gol di Brahim Diaz.
Per Richardson alla seconda presenza assoluta dal primo minuto con la maglia del Marocco una prestazione senza squilli ma complessivamente buona
Kean: “Mi piace far parlare il campo, Palladino conta su di me e Spalletti mi da fiducia”
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