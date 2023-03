Regragui, Ct Marocco rivela: “Contro il Brasile Amrabat ha giocato con la febbre, in campo lo stesso”

Il ct del Marocco, Walid Regragui, ha parlato del percorso dei Leoni dell’Atlante in seguito alla vittoria ottenuta in amichevole contro il Brasile. La Nazionale marocchina continua a stupire dopo il quarto posto all’ultimo Mondiale che si è disputato in Qatar. Alcune parole del selezionatore in cui parla anche del giocatore della Fiorentina Amrabat:

“Dobbiamo continuare a lavorare restando umili e mantenendo i piedi per terra. Noi favoriti per la vittoria della Coppa d’Africa 2024? Sì, come lo sono altre squadre. Conosciamo la competizione, è molto difficile ma ci proveremo perché stiamo vivendo l’epoca d’oro del calcio marocchino.

Durante il primo tempo contro il Brasile eravamo ai livelli delle prestazioni fatte al mondiale. Nella seconda parte abbiamo avuto qualche difficoltà con l’uscita di Hakimi, l’infortunio di Ounahi e Amrabat che era malato. Ma i giocatori non si sono arresi! Sono fiero di loro. Grazie al pubblico per l’affetto che ci dà e il sostegno”

