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I convocati del Marocco per le qualificazioni Coppa d'Africa: presenti Richardson e Amrabat

Il Marocco sarà impegnato contro Gabon (6 settembre) e Lesotho (9 settembre) per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. E il commissario tecnico Walid Regragui ha diramato i convocati per gli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 14:00
I convocati del Marocco per le qualificazioni Coppa d'Africa: presenti Richardson e Amrabat -
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Il Marocco sarà impegnato contro Gabon (6 settembre) e Lesotho (9 settembre) per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. E il commissario tecnico Walid Regragui ha diramato i convocati per gli impegni di settembre. Presenti i due centrocampisti della Fiorentina, Sofyan Amrabat e Amir Richardson.

PEDULLÀ: “PER MANGALA ALLA FIORENTINA SERVE CHE IL LIONE APRE AL PRESTITO. SU BREKALO VALENCIA E MAIORCA”

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