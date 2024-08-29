I convocati del Marocco per le qualificazioni Coppa d'Africa: presenti Richardson e Amrabat
Il Marocco sarà impegnato contro Gabon (6 settembre) e Lesotho (9 settembre) per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. E il commissario tecnico Walid Regragui ha diramato i convocati per gli...
Il Marocco sarà impegnato contro Gabon (6 settembre) e Lesotho (9 settembre) per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. E il commissario tecnico Walid Regragui ha diramato i convocati per gli impegni di settembre. Presenti i due centrocampisti della Fiorentina, Sofyan Amrabat e Amir Richardson.
PEDULLÀ: “PER MANGALA ALLA FIORENTINA SERVE CHE IL LIONE APRE AL PRESTITO. SU BREKALO VALENCIA E MAIORCA”
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