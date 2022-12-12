Amrabat diventa un cartone animato, dalle sue tasche escono Ronaldo, Modric, De Bruyne e Gavi

Sofyan Amrabat protagonista assoluto del mondiale in Qatar con il suo Marocco, e diventa anche protagonista di un cartone animato

Il grande mondiale di Amrabat sta facendo brillare gli occhi tutti, e in Marocco hanno anche creato un cartone animato in onore del centrocampista della Fiorentina. L'animazione rappresenta il giocatore che, una volta tornato a casa, fa uscire dalle tasche tutti i giocatori che ha annullato in questo mondiale, da Cristiano Ronaldo a Modric, Da Bruno Fernandes a De Bruyne, fino agli spagnoli Gavi e Pedri. Ecco il video

LA TRISTE PARABOLA DI CUTRONE

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