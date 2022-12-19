Amrabat: "Ho realizzato il mio sogno. Sto già sognando la Coppa del Mondo del 2026"

Amrabat in un post fa il bilancio del suo Mondiale

Sofyan Amrabat già sta pensando ai prossimi Mondiali, quelli del 2026. Ecco il post pubblicato su Instagram nel quale il marocchino fa il bilancio della sua esperienza in Qatar:

"Da bambino il mio sogno era quello di rappresentare il mio Paese ai campionati del mondo. È un grande onore aver rappresentato il mio Paese per la seconda volta al più grande evento calcistico del mondo. Nelle ultime settimane ho vissuto il mio sogno. A tutti i bambini del mondo: osate sognare, non smettete mai di inseguire i vostri sogni.

Dopo Russia 2018 e Qatar 2022 sto già sognando la Coppa del Mondo 2026.

Che questa Coppa del Mondo sia l'inizio di un grande periodo per il calcio marocchino, africano e arabo. Abbiamo conquistato i cuori, messo il calcio africano sulla mappa e unito il mondo arabo.

Un grande ringraziamento al Qatar per la sua grande ospitalità. Grazie ai tifosi di tutto il mondo, che ci hanno sostenuto incondizionatamente. E naturalmente un ringraziamento speciale al nostro amato Re!"

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