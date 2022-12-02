CorFio, Amrabat ha detto al suo agente di voler giocare in Champions ma la Fiorentina è tranquilla

Amrabat ad un anno di distanza è tornato al centro del mercato

Di certo però, la notizia sparata ieri dal noto tabloid inglese, serve per capire l'aria che tira attorno a Sofyan Amrabat. Protagonista di un grande Mondiale (ieri ha ottenuto il pass per gli ottavi col suo Marocco) e tornato, esattamente come quando fu la Fiorentina ad aggiudicarselo, al centro del mercato. E se il giocatore avrebbe già fatto sapere al suo agente di voler giocare (più prima, che poi) in Champions, da casa Fiorentina si mostra serenità «Siamo felicissimi di lui, lo sentiamo sempre e nel suo contratto c'è un'opzione che scatterà a fine stagione per prolungarlo fino al 2025». Parola di Daniele Pradè che ieri, dopo l'amichevole vinta 1-4 sull'Arezzo, ha fatto il punto in vista del mercato di gennaio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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