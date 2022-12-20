Amrabat in Marocco per festeggiare l'impresa al Mondiale. Una marea di persone a Rabat

Marocco in festa per la loro fantastica squadra che ha raggiunto il quarto posto ai Mondiali

Rabat sta celebrando l'impresa del Marocco, la squadra di Regragui che ha raggiunto un ottimo quarto posto entrando nella storia. Il bus con Amrabat ed i compagni è stato accolto da un mare di persone, pronte a festeggiare i propri eroi.

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