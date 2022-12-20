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Amrabat in Marocco per festeggiare l'impresa al Mondiale. Una marea di persone a Rabat

Marocco in festa per la loro fantastica squadra che ha raggiunto il quarto posto ai Mondiali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 21:43
Amrabat in Marocco per festeggiare l'impresa al Mondiale. Una marea di persone a Rabat -
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Amrabat in Marocco per festeggiare l'impresa al Mondiale. Una marea di persone a Rabat

Rabat sta celebrando l'impresa del Marocco, la squadra di Regragui che ha raggiunto un ottimo quarto posto entrando nella storia. Il bus con Amrabat ed i compagni è stato accolto da un mare di persone, pronte a festeggiare i propri eroi.

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