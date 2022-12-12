Nazione, Amrabat ora vale oltre 40 milioni, i top club su di lui sono avvisati. La Fiorentina gongola

Amrabat ora vale oro, ed il suo valore può salire ancora

E ora Amrabat vale oro. Lui, come del resto, quel Sabiri che la Fiorentina vuole acquistare dalla Samp. Miracoli – assolutamente comprensibili e in qualche modo condivisbili – dell’effetto Qatar 2022 sui calciatori della Nazionale del Marocco. Ha riscritto la storia la rappresentativa africana e i suoi protagonisti ora sono pronti a cavalcare l’onda di un mercato ultraricco.Diretta interessata, ovviamente, la Fiorentina che ha in mano il cartellino di Amrabat e che vedrà verdersi chiedere il centrocampista dai migliori club d’Europa. In fila ci sono già Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid. Curioso rileggere l’oscillazione del prezzo di Amrabat pagato (2020) venti milioni dal club viola (era al Verona), calato sensibilmente nel 2021 (per Sofyan sarebbero stati sufficienti 13/14 milioni) e adesso, fra buon rendimento in campionato e soprattutto un Mondiale da applausi ha raggiunto una quotazione che può superare i 40 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

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