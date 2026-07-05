TMW rivela: "Ounahi sfuma per la Serie A, su di lui si muovono le big dopo la doppietta col Marocco"

Il giocatore marocchino ha attirato l'attenzione di tanti club

Nel successo del Marocco sul Canada, vola Ounahi, autore di una doppietta che ha dato il passaggio del turno agli africani. Il giocatore era stato avvicinato dalla Fiorentina, ma questi due gol hanno fatto schizzare la sua valutazione alle stelle rendendolo fuori portata per la Serie A.

Su di lui si stanno muovendo le big mondiali per quanto fatto vedere negli States, ciò rende impossibile il suo acquisto da parte dei viola che hanno virato con forza su Thorstvedt per il centrocampo. L'asta per il marocchino è lanciata con tanta concorrenza nonostante i 20 milioni di clausola. Lo scrive TMW