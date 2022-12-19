Il Corriere dello Sport esalta Amrabat, è nella top 11 del Mondiale: “Ha preso di voto fino a 7,5”

In questo Mondiale Amrabat è stato pazzesco

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha stilato una top 11 Mondiale, c’è Amrabat: “Una crescita incredibile, dalla prima partita alla semifinale. Stava giocando bene anche nella Fiorentina, ma lo spessore di questo suo Mondiale è stato pazzesco. Ha sentito la responsabilità di una squadra intera e ha dato al Marocco forza e orgoglio. Nei voti del nostro giornale è partito da un 6,5 nella prima gara contro la Croazia ed è arrivato ai 7,5 delle sfide a eliminazione diretta contro la Spagna e il Portogallo. Ha chiuso il suo Mondiale giocando da difensore centrale negli ultimi minuti della finale per il 3° posto”.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA BOBO TV SULLA RAI, ERA REGISTRATA. AVEVANO VERSIONE ANCHE IN CASO DI VITTORIA DELLA FRANCIA

https://www.labaroviola.com/retroscena-bobo-tv-sulla-rai-era-registrata-avevano-versione-anche-in-caso-di-vittoria-della-francia/196301/